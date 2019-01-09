«Питтсбург» одержал разгромную победу над «Флоридой»

Питтсбург, США, , 07:36 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Брайан Раст. Также по шайбе забросили Таннер Пирсон, Райли Шихан и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин отметился в этом матче результативной передачей.

В составе «Флориды» единственную шайбу забросил форвард Александр Барков. Евгений Дадонов отдал голевую передачу.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 54 очка в 43 матчах. «Флорида» идёт на 22-м месте, в активе команды 41 очко в 41 игре.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

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