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«Тампа» разгромила «Коламбус», у Кучерова гол и передача

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Тампа, США, 9 января 2019, 07:27 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забил гол и отдал голевую передачу. Также заброшенные шайбы на счету Брейдена Пойнта, оформившего дубль, и Мэтью Жозефа.

Добавим, что российский защитник Михаил Сергачёв отметился в этом матче двумя результативными передачами.

Кроме того, российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 31 бросок по своим воротам.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 68 очков в 43 матчах. «Коламбус» идёт на 12-м месте, в активе команды 51 очко в 42 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

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