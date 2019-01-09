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«Тоттенхэм Хотспур» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Челси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Лондон, 9 января 2019, 07:16 — REGNUM  «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Челси» в полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе «Тоттенхэма» единственный мяч забил нападающий Гарри Кейн, реализовавший пенальти на 26-й минуте матча.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в финал Кубка лиги, в котором сыграет с победителем второго полуфинального матча между «Манчестер Сити» и «Бёртон Альбион».

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