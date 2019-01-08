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В Китае и Турции заинтересовались ростовским нападающим

Спорт

Футбольный клуб «Ростов» может покинуть Видар Кьяртанссон

Ростов-на-Дону, 8 января 2019, 23:43 — REGNUM  Ряды футбольного клуба «Ростов» могут поредеть. 28-летним нападающим жёлто-синих Видаром Кьяртанссоном заинтересовались в Турции и Китае.

В частности, за подопечного Валерия Карпина «Йени Малатьяспор» (Турция) предложил 3,5 млн евро, сообщает Sports.ru. На какую сумму оценена игра форварда китайским клубом, неизвестно.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в августе 2018 года нападающий сборной Исландии Кьяртанссон заключил четырёхлетний контракт с «Ростовом».

За последние четыре года форвард защищал цвета китайского клуба «Цзянсу Сунин», шведского «Мальмё», израильского «Маккаби». В 2017 году Кьяртанссон был признан лучшим бомбардиром в израильском первенстве.

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Футбол
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