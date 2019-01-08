Неделя НХЛ: «Бостон» выиграл первый матч в новом году, одолев «Чикаго»

Индианаполис, США, , 21:06 — REGNUM Овечкин отказался принимать участие в грядущем Матче Звёзд НХЛ.

1 января, вторник: матч Зимней Классики собрал свыше 70 тысяч зрителей на стадионе «Нотр-Дам».

В первый день нового 2019 года за океаном все были в ожидании самого яркого хоккейного матча в году. Ежегодная Зимняя Классика НХЛ в этот раз свела между собой бостонских «мишек» и «Чикаго Блэкхокс» на открытом стадионе в Индиане под знакомым именем «Нотр-Дам». Ещё перед первым свистком этот матч успел записать себя в историю, как один из самых посещаемых. Стадион «Нотр-Дам» собрал более 70 тысяч зрителей на открытом хоккейном матче в холодную зимнюю погоду. Матч занял четвёртую строчку в топ-5 по зрительской аудитории встреч. Однако мировой рекорд по посещаемости принадлежит совсем иному спорту. В 2010 году матч по американскому футболу между студенческими командами на стадионе «Мичиган Стэдиум» в Энн Арбате собрал 104 тысячи зрителей. Рекорд повторился и тремя годами ранее на том же стадионе, но в тот раз площадка была подготовлена для хоккейного матча между «Торонто» и «Детройтом».

Ещё одним ярким событием отметился этот матч. Голкипер «Бостон Брюинз» Туука Раск побил рекорд 80-летней давности, превзойдя достижения Тини Томпсона (голкипер «Брюинз» с 1928 по 1938 год). Туука Раск сыграл свою 469-ю игру за клуб, опередив Тини Томпсона на один матч. Отныне Туука Раск единоличный лидер «Бостона» по количеству сыгранных игр за клуб в качестве голкипера.

В первые секунды матча «Бостон» смогла обострить игру, создав голевой момент с первой атаки. Дэвид Крейчи прорвался через оборону «Блэкхокс», но не смог переиграть голкипера «Чикаго» Кэма Уорда. В середине периода «Чикаго» закрепились в зоне соперника и смогли забросить шайбу в ворота «Брюинз». Давид Кемпф контролировал шайбу за воротами и, скопив на себе внимание защитников соперника, отправил её на «пятак», где выгодную позицию принял Брендан Перлини — 1:0, точный бросок нападающего открыл счёт в первоянварской игре. На 12-й минуте игры российский центрфорвард «Чикаго» Артём Анисимов грубо сыграл при отборе шайбы и заработал на этом две штрафные минуты, оставив свою команду в меньшинстве. Численным преимуществом воспользовалась бостонская команда. На 35 секунде большинства Давид Пастрняк отправил шайбу в сетку ворот Кэма Уорда. Молодой чех добил шайбу в ворота, после броска капитана «мишек» Патриса Бержерона — 1:1. Свой гол Давид отпраздновал необычным образом. Многие болельщики могли подумать, что чех пытался подражать россиянину Евгению Кузнецову, имеющего схожие повадки празднования голов, но, как сам хоккеист признался, целью его подражания был великий баскетболист Леброн Джеймс. В середине второго периода «Чикаго» снова вышли вперёд. Защитник Эрик Густафссон бросал шайбу в сторону сопернических ворот от синей линии, чем воспользовался лидер олимпийской сборной Германии образца Пхёнчханских игр 2018 года Доминик Кагун. Немецкий форвард мастерски подставил клюшку под траекторию летящей шайбы — 2:1. В конце периода «Бостон» снова сравнял счёт, благодаря своей реализацией большинства. Оказавшись во второй раз за игру в численном большинстве, команда Брюса Кэссиди снова воспользовалась положением. Патрис Бержерон записал на свой счёт заброшенную шайбу, бросив с неудобной стороны крюка клюшки — 2:2. Первые два периода закончились ничьей, однако в третьей 20-минутке «Чикаго» не хватило сил сопротивляться своему сопернику, и им пришлось уступить его всухую. Сперва в середине периода Шон Курали в баскетбольном стиле сыграл на «пятаке», добив шайбу в воздухе — 2:3. В последние минуты игры «Чикаго» ничего не оставалось делать, кроме как снять вратаря. Но «Бостон» был слишком хорош и без труда забил четвёртую шайбу во встрече. Брэд Маршан с передачи Давида Крейчи забросил шайбу в пустые ворота «Чикаго» — 2:4. «Бостон» одержали заслуженную победу и закрепили свои лидерские позиции в таблице чемпионата, а «Чикаго» продолжили спускаться вниз без своего бывшего тренера Джоуля Кенневиля, с которым «Блэкхокс» выиграли три кубка за пять лет.

2 января, среда: Овечкин принял решение пропустить звёздный уик-энд.

2 января стало известно, что российский хоккеист и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил воспользоваться отведённой под Матч Звёзд неделей, чтобы восполнить свою физическую форму. Александр объяснил свой отказ от участия в звёздном уик-энде в интервью клубному журналисту Изабелль Хуршудян: «В моем возрасте тело должно отдыхать. Я говорил с Тоддом Рирденом и Брайаном Маклелланом, так будет лучше для всех. Хочу поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Очевидно, что это тяжёлое решение. Я был частью многих Звёдных уик-эндов, но в этот раз мне лучше отдохнуть».

Овечкина избрали капитаном сборной Столичного дивизиона в результате интернет-голосования, грядущий Матч Звёзд должен был стать восьмым в его карьере. Капитанами других дивизионов стали: Форвард «Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Натан Маккиннон возглавил Центральный дивизион, лидером Тихоокеанского дивизиона стал Коннор Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон».

Сидни Кросби может заменить Александра Овечкина на Матче Звёзд в роли капитана Столичного дивизиона, по мнению обозревателей известного спортивного портала NBC Sports. Выбор нового капитана будет проведён департаментом лиги по хоккейным опциям в ближайшее время.

Помимо своего отсутствия на звёздном уик-энде Овечкин по решению Национальной Хоккейной Лиги должен пропустить один матч регулярного чемпионата. Вероятнее всего, Александр будет вне заявки на матч с «Сан-Хосе Шаркс», который будет первым для «Кэпс» после недельного перерыва. «НХЛ подтвердила, что Овечкин будет вынужден пропустить одну игру из-за того, что не едет на Матч Звёзд», — написал североамериканский журналист Крис Куц в своём «твиттере».