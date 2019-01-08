ФК «Спартак» расторг контракт с Романом Еременко

Москва, , 18:42 — REGNUM Бывший полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко покинул московский футбольный клуб «Спартак». Об этом заявил главный тренер столичной команды Олег Кононов, слова которого обнародованы на сайте клуба.

«Сегодня (8 января) контракт с Романом был расторгнут, — сказал Кононов. — Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал».

По его словам, Ерёменко является хорошим игроком, однако у клуба «на эту позицию есть более молодые игроки».

Напомним, 22 декабря 2018 г. Сhampionat.com сообщал, что московский ФК «Спартак» планирует расстаться с шестью игроками во время зимнего трансферного окна.

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