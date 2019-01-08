«Атлетик» одержал победу над «Сельтой» и продлил свою беспроигрышную серию

Мадрид, , 00:55 — REGNUM 7 января между коллективами «Сельта» и «Атлетик» (Бильбао) на стадионе «Балаидос» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой «басков».

На 19-й минуте 26-летний испанский крайний полузащитник Икер Муниаин открыл счет — 0:1. В конце тайма Фран Бельтран сумел отличиться после передачи Максимилиано Гомеса — 1:1. В дебюте второй половины Иньяки Уильямс вновь вывел «басков» вперед — 2:1.

Статистика матча («Сельта"/"Атлетик»)

Удары 13/7

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 69%/31%

Нарушения правил 15/14

Поданные угловые 3/2

«Атлетик» (Бильбао) набрал 19 очков и выбрался из «зоны вылета», поднявшись на 16-е место. «Сельта» с 21-м баллом осталась на 14-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Сельта»: Рубен, Мальо, Араухо, Жунка, Йокуслу, Бельтран, Лоботка, Гомес, Буфаль, Мендес.

«Атлетик»: Эррерин, Нуньес, Мартинес, Юри, Капа, Беньят, Мунианин, Кордоба, Гарсия, де Маркос, Уильямс.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Желтые карточки: Уильямс — 15, Йокуслу — 25, Кордоба — 40, Гарсия — 58, Мальо — 68, Адуриц — 86, Муниаин — 90+2.

Голы: Муниаин 19 — 0:1, Бельтран 45 — 1:1, Уильямс 54 — 1:2.