«Райо Махаонда» удержал ничейный результат в матче с «Лас-Пальмасом»

Мадрид, , 00:49 — REGNUM 7 января между коллективами «Райо Махаонда» и «Лас-Пальмас» на стадионе «Министадио Серро дель Эспино» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Сегунды 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Райо Махаонда"/"Лас-Пальмас»)

Удары 1/10

Удары в створ ворот 0/3

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 14/12

Поданные угловые 6/3

«Лас-Пальмас» с 25-ю баллами укрепился на 12-й позиции. «Райо Махаонда» набрал 21 очко и поднялся на 18-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Райо Махаонда»: Кантеро, Мориллас, Рафа, Карселен, Лусо, Варела, Валентин, Зидан, Варела, Руибал, Гарсия.

«Лас-Пальмас»: Рауль, Курбело, Лемос, Кала, Мантовани, Кастельяно, Рубен, Тимор, Руис, Мир, Пеньяльба.

Главный арбитр матча: Абрахам Домингез.

Желтые карточки: Варела — 8, Тимор — 9, Пеньяльба — 48, Мантовани — 50, Варела — 66, Лемос — 82, Сурбело — 88.