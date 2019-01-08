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«Лилль» выбил «Сошо» из Кубка Франции

Спорт

Единственный мяч на 40-й минуте матча забил скоростной 22-летний бразильский вингер Луис Араухо после передачи Николя Пепа – 1:0

Париж, 8 января 2019, 00:48 — REGNUM  7 января между коллективами «Лилль» и «Сошо» на стадионе «Пьер Моруа» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой коллектива из Лиги 1.

Единственный мяч на 40-й минуте матча забил скоростной 22-летний бразильский вингер Луис Араухо после передачи Николя Пепа — 1:0.

Статистика матча («Лилль"/"Сошо»)

Удары 15/7

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 64%/36%

Нарушения правил 12/15

Поданные угловые 5/2

Стартовые составы команд на матч:

«Лилль»: Меньян, Челик, Коне, Дабила, Маия, Сумаре, Леуа, Бамба, Пеп, Араухо.

«Сошо»: Ати-Зиги, Паес, Наварро, Руис, Фюш, Даам, Сане, М’Баката, Санс, Овусу, Эмануэл.

Желтые карточки: Паес — 44, Сумаре — 64.

Голы: Араухо 40 — 1:0.

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