«Лилль» выбил «Сошо» из Кубка Франции

Париж, 8 января 2019, 00:48 — REGNUM 7 января между коллективами «Лилль» и «Сошо» на стадионе «Пьер Моруа» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой коллектива из Лиги 1.
Единственный мяч на 40-й минуте матча забил скоростной 22-летний бразильский вингер Луис Араухо после передачи Николя Пепа — 1:0.
Статистика матча («Лилль"/"Сошо»)
Удары 15/7
Удары в створ ворот 4/2
Процент владения мячом 64%/36%
Нарушения правил 12/15
Поданные угловые 5/2
Стартовые составы команд на матч:
«Лилль»: Меньян, Челик, Коне, Дабила, Маия, Сумаре, Леуа, Бамба, Пеп, Араухо.
«Сошо»: Ати-Зиги, Паес, Наварро, Руис, Фюш, Даам, Сане, М’Баката, Санс, Овусу, Эмануэл.
Желтые карточки: Паес — 44, Сумаре — 64.
Голы: Араухо 40 — 1:0.