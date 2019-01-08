«Лилль» выбил «Сошо» из Кубка Франции Спорт Единственный мяч на 40-й минуте матча забил скоростной 22-летний бразильский вингер Луис Араухо после передачи Николя Пепа – 1:0 Париж, , 00:48 — REGNUM 7 января между коллективами «Лилль» и «Сошо» на стадионе «Пьер Моруа» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой коллектива из Лиги 1. Единственный мяч на 40-й минуте матча забил скоростной 22-летний бразильский вингер Луис Араухо после передачи Николя Пепа — 1:0. Статистика матча («Лилль"/"Сошо») Удары 15/7 Удары в створ ворот 4/2 Процент владения мячом 64%/36% Нарушения правил 12/15 Поданные угловые 5/2 Стартовые составы команд на матч: «Лилль»: Меньян, Челик, Коне, Дабила, Маия, Сумаре, Леуа, Бамба, Пеп, Араухо. «Сошо»: Ати-Зиги, Паес, Наварро, Руис, Фюш, Даам, Сане, М’Баката, Санс, Овусу, Эмануэл. Желтые карточки: Паес — 44, Сумаре — 64. Голы: Араухо 40 — 1:0.

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