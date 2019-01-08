«Вулверхэмптон» нанес «Ливерпулю» второе поражение подряд

Лондон, , 00:38 — REGNUM 7 января между коллективами «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» на стадионе «Молиньо» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось вторым подряд поражением «мерсисайдцев».

На 38-й минуте мексиканский таранный форвард Рауль Хименес открыл счет, замкнув навес Диего Жоты — 1:0. В дебюте второго тайма Дивок Ориги отличился забитым мячом — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Джеймс Милнер. Через 4 минуты Рубен Невел вновь вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Ливерпуль»)

Удары 7/7

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения мячом 40%/60%

Нарушения правил 10/2

Поданные угловые 3/2

Стартовые составы команд на матч:

«Вулверхэмптон»: Радди, Беннетт, Боли, Коуди, Кастро, Винагре, Невеш, Жота, Моутиньо, Дендонкер, Хименес.

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Морено, Фабиньо, Милнер, Джонс, Кейта, Камачо, Шакири, Ориги, Старридж.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Желтые карточки: Милнер — 15.

Голы: Хименес 38 — 1:0, Ориги 51 — 1:1, Невеш 55 — 2:1.