«Вулверхэмптон» нанес «Ливерпулю» второе поражение подряд

Лондон, 8 января 2019, 00:38 — REGNUM 7 января между коллективами «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» на стадионе «Молиньо» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось вторым подряд поражением «мерсисайдцев».
На 38-й минуте мексиканский таранный форвард Рауль Хименес открыл счет, замкнув навес Диего Жоты — 1:0. В дебюте второго тайма Дивок Ориги отличился забитым мячом — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Джеймс Милнер. Через 4 минуты Рубен Невел вновь вывел хозяев вперед — 2:1.
Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Ливерпуль»)
Удары 7/7
Удары в створ ворот 3/1
Процент владения мячом 40%/60%
Нарушения правил 10/2
Поданные угловые 3/2
Стартовые составы команд на матч:
«Вулверхэмптон»: Радди, Беннетт, Боли, Коуди, Кастро, Винагре, Невеш, Жота, Моутиньо, Дендонкер, Хименес.
«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Морено, Фабиньо, Милнер, Джонс, Кейта, Камачо, Шакири, Ориги, Старридж.
Главный арбитр матча: Пол Тирни.
Желтые карточки: Милнер — 15.
Голы: Хименес 38 — 1:0, Ориги 51 — 1:1, Невеш 55 — 2:1.