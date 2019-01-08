«Спортинг» потерпел поражение в 16-м туре Примейры лиги

Лиссабон, , 00:03 — REGNUM 7 января между коллективами «Тондела» и «Спортинг» (Лиссабон) на стадионе «Жоао Кардосо» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона португальской Примейры лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

Первый мяч в дебюте матча забил Хуан Дельгадо после передачи Антониу Шавьера — 1:0. На 75-й минуте Томане удвоил преимущество хозяев — 2:0. В следующей же атаке Жереми Матье отличился забитым мячом и позволил «Спортингу» вернуться в игру — 2:1.

Статистика матча («Тондела"/"Спортинг»)

Удары 6/12

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 31%/69%

Нарушения правил 23/13

Поданные угловые 4/8

«Тондела» набрала 18 очков и поднялась на 13-ю позицию. «Спортинг» с 34-мя баллами остался на 4-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Тондела»: Рамуш, Кошта, Бруно, Жуанзинью, Алвеш, Жаките, Тавареш, Монтейру, Шавьер, Томане.

«Спортинг»: Рибейро, Коатеш, Акунья, Матье, Гашпар, Фернандеш, Нани, Диас, Гудель, Диаби, Вендел.

Главный арбитр матча: Нуну Альмейда.

Желтые карточки: Нани — 10, Тавареш — 10, Диаби — 14, Жаките — 28, Томане — 42, Коатеш — 48, Бруно — 60, Акунья — 90+5.

Красные карточки: Жакити — 51.

Голы: Дельгадо 6 — 1:0, Томане 74 — 2:0, Матье 76 — 2:1.