«Боруссия» одержала победу над «Форутной» в товарищеский встрече

Берлин, , 23:31 — REGNUM 7 января между коллективами «Боруссия» и «Фортуна» на стадионе «Футбольный Центр Марбеллы» был разыгран товарищеский матча. Противостояние завершилось боевой победой «шмелей».

Первый мяч на 14-й минуте забил Кевин Штогер — 0:1. Через 17 минут атакующий немецкий полузащитник Максимилиан Филипп вновь сделал счет равным — 1:1. В следующей атаке Филипп оформил дубль и вывел «шмелей» вперед — 2:1. На экваторе второго тайма Марчин Каминьски отличился забитым мячом — 2:2. В конце матча вышедший на замену Марсель Шмельцер вырвал победу для своей команды — 3:2.

Статистика матча («Боруссия"/"Фортуна»)

Удары 11/11

Удары в створ ворот 6/7

Процент владения мячом 56%/44%

Поданные угловые 5/7

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Хитц, Пипер, Хакими, Геррейро, Пищек, Витсель, Вайгл, Пулишич, Гетце, Филипп, Райчль.

«Форутна»: Рензинг, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Финк, Лукебакио, Штогер, Зоботка, Циммер, Раман, Дукш.

Главный арбитр матча: Форт Мерида.

Голы: Штогер 14 — 0:1, Филипп 31 — 1:1, Филипп 35 — 2:1, Каминьски 66 — 2:2, Шмельцер 90 — 3:2.