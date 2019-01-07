«Боруссия» одержала победу над «Форутной» в товарищеский встрече

Берлин, 7 января 2019, 23:31 — REGNUM 7 января между коллективами «Боруссия» и «Фортуна» на стадионе «Футбольный Центр Марбеллы» был разыгран товарищеский матча. Противостояние завершилось боевой победой «шмелей».
Первый мяч на 14-й минуте забил Кевин Штогер — 0:1. Через 17 минут атакующий немецкий полузащитник Максимилиан Филипп вновь сделал счет равным — 1:1. В следующей атаке Филипп оформил дубль и вывел «шмелей» вперед — 2:1. На экваторе второго тайма Марчин Каминьски отличился забитым мячом — 2:2. В конце матча вышедший на замену Марсель Шмельцер вырвал победу для своей команды — 3:2.
Статистика матча («Боруссия"/"Фортуна»)
Удары 11/11
Удары в створ ворот 6/7
Процент владения мячом 56%/44%
Поданные угловые 5/7
Стартовые составы команд на матч:
«Боруссия»: Хитц, Пипер, Хакими, Геррейро, Пищек, Витсель, Вайгл, Пулишич, Гетце, Филипп, Райчль.
«Форутна»: Рензинг, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Финк, Лукебакио, Штогер, Зоботка, Циммер, Раман, Дукш.
Главный арбитр матча: Форт Мерида.
Голы: Штогер 14 — 0:1, Филипп 31 — 1:1, Филипп 35 — 2:1, Каминьски 66 — 2:2, Шмельцер 90 — 3:2.