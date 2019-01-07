Понедельник, 7 Января 2019 года
23:31:53 МСК

«Боруссия» одержала победу над «Форутной» в товарищеский встрече

Спорт

Со стороны «шмелей» дважды отличился Максимилиан Филипп на 31-й и 35-й и Марсель Шмельцер на 90-й минутах. За «Фортуну» же забили Кевин Штогер (14) и Марчин Каминьски (66)

Берлин, 7 января 2019, 23:31 — REGNUM  7 января между коллективами «Боруссия» и «Фортуна» на стадионе «Футбольный Центр Марбеллы» был разыгран товарищеский матча. Противостояние завершилось боевой победой «шмелей».

Первый мяч на 14-й минуте забил Кевин Штогер — 0:1. Через 17 минут атакующий немецкий полузащитник Максимилиан Филипп вновь сделал счет равным — 1:1. В следующей атаке Филипп оформил дубль и вывел «шмелей» вперед — 2:1. На экваторе второго тайма Марчин Каминьски отличился забитым мячом — 2:2. В конце матча вышедший на замену Марсель Шмельцер вырвал победу для своей команды — 3:2.

Статистика матча («Боруссия"/"Фортуна»)

Удары 11/11

Удары в створ ворот 6/7

Процент владения мячом 56%/44%

Поданные угловые 5/7

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Хитц, Пипер, Хакими, Геррейро, Пищек, Витсель, Вайгл, Пулишич, Гетце, Филипп, Райчль.

«Форутна»: Рензинг, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Финк, Лукебакио, Штогер, Зоботка, Циммер, Раман, Дукш.

Главный арбитр матча: Форт Мерида.

Голы: Штогер 14 — 0:1, Филипп 31 — 1:1, Филипп 35 — 2:1, Каминьски 66 — 2:2, Шмельцер 90 — 3:2.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить