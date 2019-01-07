Понедельник, 7 Января 2019 года
15:53:38 МСК

«Барселона» не намерена продавать Дениса Суареса

Спорт

В текущем чемпионате Денис Суарес принял участие лишь в двух матчах за клуб

«Барселона» не намерена продавать Дениса Суареса
Anna Langova
Футбольные ботинки

Барселона, Испания, 7 января 2019, 15:41 — REGNUM  Футбольный испанский клуб «Барселона» не хочет продавать зимой своего хавбека Денсиа Суареса, сообщает 7 января Mirror.

По данным источника, руководство клуба хочет уговорить 24-летнего полузащитника остаться в команде хотя бы до конца текущего сезона, несмотря на отсутствие у него достаточного игрового времени.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Суаресу таких клубов как итальянские «Рома» и «Милан», а также лондонский «Арсенал» и называли «Арсенал» в качестве победителя в борьбе за Суареса.

Отметим, в текущем чемпионате Денис Суарес принял участие лишь в двух матчах «Барселоны» в основном составе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить