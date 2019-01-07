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КХЛ наложила штраф на защитника «Салавата» Панина за драку

Спорт

Матч между клубами КХЛ «Амур» и «Салават Юлаев» состоялся в Уфе 6 января

Уфа, 7 января 2019, 15:32 — REGNUM  Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин оштрафован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за драку с нападающим команды «Амур» Артемом Железковым на матче регулярного чемпионата лиг между этими двумя командами, сообщает 7 января официальный сайт КХЛ.

В сообщении говорится, что по итогам расследования инцидента, после изучения представленных материалов, принято решение игрока уфимской команды «Салават Юлаев» Григория Панина по п 3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Отметим, матч между клубами КХЛ «Амур» и «Салават Юлаев» состоялся в Уфе 6 января и закончился со счетом 6:1 в пользу уфимской команды.

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