КХЛ наложила штраф на защитника «Салавата» Панина за драку

Уфа, , 15:32 — REGNUM Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин оштрафован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за драку с нападающим команды «Амур» Артемом Железковым на матче регулярного чемпионата лиг между этими двумя командами, сообщает 7 января официальный сайт КХЛ.

В сообщении говорится, что по итогам расследования инцидента, после изучения представленных материалов, принято решение игрока уфимской команды «Салават Юлаев» Григория Панина по п 3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Отметим, матч между клубами КХЛ «Амур» и «Салават Юлаев» состоялся в Уфе 6 января и закончился со счетом 6:1 в пользу уфимской команды.