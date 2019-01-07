СМИ: «Челси» рассматривает две кандидатуры на место Фабрегаса

Лондон, , 15:19 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Челси» рассматривает несколько кандидатур на место покинувшего команду хавбека Сеска Фабрегаса, сообщает 7 января Corierre dello Sport.

Согласно данным источника, в «Челси» видят в качестве кандидатов на замену Фабрегасу полузащитника Николо Бареллу из итальянской команды «Кальяри» и бразильского хавбека санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Переса.

Кроме этого в публикации указывается, что за Бареллу также борются такие клубы как «МЮ», «Наполи» и «Интер», а ещё одним препятствием для его приобретения может стать высокая цена игрока. За его трансфер просят 50 млн евро.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сам Леандро Перес заявил о том, что «Зенит» воспрепятствовал его переходу в клуб ПСЖ, а сам он хотел бы вернутся на родину, в Аргентину, в состав клуба из Буэнос-Айреса «Бока Хуниорс».