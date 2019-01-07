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Хелльберг, Секач, Коновалов и Диц признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Спорт

Были определены лучший вратарь, лучший нападающий, лучший защитник и лучший новичок 17-й недели турнира КХЛ

Хелльберг, Секач, Коновалов и Диц признаны лучшими игроками недели в КХЛ
jill111
Хоккей

Москва, 7 января 2019, 15:00 — REGNUM  Лучшие хоккеисты 17-й недели турнира континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определены 7 января на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем 17-й недели турнира КХЛ 2018/19 признан шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг, клуб которого сыграл на этой недели две игры и одну из них вратарь СКА отстоял на «сухую», что и позволило стать ему вратарём недели.

Лучшим форвардом прошедшей недели признан Иржи Секач из «Ак Барса», чья команда также одержала на прошлой неделе две победы. Секач набрал в них 3 (2 шайбы + 1 голевая передача) очка.

Лучшим новичком лиги за прошлую неделю был признан ещё один голкипер — Илья Коновалов из ярославского «Локомотива», клуб которого также одержал две победы, и она из них также была им сыграна с нулевым для соперника результатом.

И наконец лучшем защитником был признан Даррен Диц из «Барыса», клуб которого также одержал две победы, а сам он набрал в этих матчах 3 (2 шайбы + 1 голевая передача) очка.

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