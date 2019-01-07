Понедельник, 7 Января 2019 года
14:02:30 МСК

СМИ: Дортмундская «Бавария» поспорит с «Боруссией» за Тимо Вернера

Спорт

Руководство лейпцигского клуба готово продать своего нападающего

Берлин, 7 января 2019, 14:02 — REGNUM  Дортмундский футбольный клуб «Бавария» поспорит с мюнхенской командой «Боруссия» за форварда клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает 7 января Bild.

По информации источника, руководство лейпцигского клуба готово продать своего нападающего, однако хочет выручить за него не менее 60 млн евро. Также 22-летним игроком интересуются такие клубы Английской Премьер-лиги как «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

При этом, как сообщается, в свою очередь «РБ Лейпциг» заинтересован в услугах полузащитника дортмундского клуба Максимилана Филипа, которого хотел бы получить за 20 млн евро, что в итоге может сыграть на руку «Боруссии».

Отметим, в текущем сезоне Вернер сыграл за клуб в 17 матчах и отметился в них 11 голами и двумя результативными передачами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить