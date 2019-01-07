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СМИ: «Челси» намерен выручить за Фабрегаса 12 млн евро

Спорт

Фабрегас перешел в «Челси» в 2014 году

Лондон, 7 января 2019, 13:57 — REGNUM  Лондонский клуб «Челси» пока не смог договориться с командой «Монако» о сумме трансфера за испанского полузащитника команды Сеска Фабрегаса, сообщает 7 января Mirror.

Согласно данным источника, «Челси» требует за переход в «Монако» Фабрегаса 12 млн евро отступных, а «Монако» в свою очередь хочет максимально снизить данную сумму.

Отметим, Фабрегас перешел в «Челси» в 2014 году и до этого играл за такие клубы как лондонский «Арсенал» и «Барселона». Испанец перестал регулярно выходить на поле в составе клубе после прихода в «Челси» нового тренера Маурицио Сарри и в текущем сезоне сыграл лишь в шести матчах за клуб.

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Футбол
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