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Макгрегор намеревается выйти на бой с Насукавой

Спорт

Боец просит устроить ему этот бой до лета

Дублин, 7 января 2019, 14:06 — REGNUM  О своем намерении провести выставочный бой по правилам смешанных единоборств (ММА) с японским бойцом ММА и кик-боксинга Тенсином Насукавой, написал 7 января в своем Тwitter ирландский боец ММА Конор Макгрегор.

В своем сообщении Макгрегор указал потенциальным организатором турниров с его участием на то, что он хотел бы выйти на выставочный бой с Насукавой до лета и потому он очень просит их устроить ему этот бой.

«С уважением, чемпион UFC и Paradigm», — заключил в конце своего сообщения ирландский боец.

Отметим, ранее, 31 декабря, экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвейзер встретился с японским бойцом Тенсином Насукавой в выставочном бою в Японии. Итоги этого боя нигде не учитывались, поединок проходил по правилам бокса и закончился победой Мейвейзера досрочно.

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Смешанные единоборства
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