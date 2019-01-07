Медведев снялся с теннисного турнира в Сиднее

Сидней, Австралия, , 12:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в теннисном турнире в Сиднее из-за того, что устал, об этом 7 января сообщается в официальном Twitter турнира.

Как приводит слова Медведева официальный Twitter турнира в Сиднее, сам теннисист разочарован таким решением, но вынужден его принять потому что выдалась непростая неделя на соревнованиях в Брисбене (Австралия), а Медведев хотел бы хорошо подготовиться к турниру Australian Open.

«В Сиднее я выиграл свой первый титул, поэтому я с нетерпением жду своего возвращения на этот турнир», — заключил российский спортсмен.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 января, Даниил Медведев уступил в финале турнира в Брисбене японскому теннисисту Кею Нисикоре.