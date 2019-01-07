«Чикаго» на выезде прервал беспроигрышную серию «Питтсбурга»

Питтсбург, США, , 12:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхокс» одержал победу над командой «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 ноября «Советский спорт».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

В начале матча хозяева сделал серьезную заявку на победу, забросив две шайбы в течение пяти минут. Это сделали Патрик Хернвист (3-я минута) и Джейк Гюнцель (5-я) Однако уже на 17-й минуте гости сократили разрыв в счете шайбой Алекса Дебринкета, а затем голом Криса Куница на 27-й минуте сравняли.

Затем, во втором периоде, хозяева вновь вышли вперед после шайбы Дерика Брассара на 30-й минуте, но радость их длилась недолго и на 37-й минуте гости голом Данкана Кита вновь счетом сравняли.

Последовавшая за этим в третьем периоде шайба игрока «Чикаго» Дилана Строума вывела вперед уже гостей и решение «Питтсбурга» сменить голкипера шестым полевым игроком также сыграло в их пользу. На 60-й минуте Джонатан Тейвз отправил шайбу в пустые ворота хозяев и поставил этим в матче точку.

Отметим, этой победой «Чикаго» прервал победную серию «Питтсбурга» из восьми игр. По итогам игры «Чикаго» находится на тринадцатой строчке западной конференции с 39 очками, «Питтсбург» на пятом месте востока с 52 очками.