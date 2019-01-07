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Павлюченкова проиграла Лапко на турнире в Хобарте

Спорт

Спортсменка уступила в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 3:6

Хобарт, Австралия, 7 января 2019, 11:39 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Белоруссии Вере Лапко в матче первого круга теннисного турнира в Хобарте (Австралия), сообщает 7 января Sport 24.

Павлюченкова уступила Лапко в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

Соперницы пробыли на корте в течение 2 часов. За это время российская теннисистка не сделала ни одной подачи навылет, один раз ошиблась на подаче и смогла реализовать 1 из 7 возможных брейк-пойнтов. Её соперница шесть раз подала навылет, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта.

Отметим, соперницей Лапко в 1/8 финала станет украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая ранее одержала верх над представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

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