«Эдмонтон» разгромил всухую «Анхайм»

Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» разгромил всухую команду «Анхайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 января «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Анхайме и закончилась с разгромным счетом 4:0 в пользу гостей.

Гости вели уверенно вели в счете уже к концу первого периода. После голов Коннора Макдэвида (8-я), Ессе Пульюярви (17-я) и Кайл Бродзяк (20-я, в меньшинстве) счет на табло стал 3:0 в пользу «Эдмонтона». Затем на 28-й минуте Леон Драйзайтль ещё раз поразил ворота «Анхайма» и довел счет до итогового состояния.

При этом первой звездой встречи стал голкипер гостей Кэм Тальбо, который сохранил свои ворота нераспечатанными, отразив 39 из 39 шайб, брошенных по его воротам.

Отметим, это вторая победа «Эдмонтона» в последних девяти матчах и восьмое подряд поражение «Анхайма». По итогам игры «Эдмонтон» с 43 очками находится на 11-й строчке западной конференции, «Анхайм» с 45 очками там же на восьмой позиции.