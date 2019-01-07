«Реал» не станет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно

Мадрид, , 11:35 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» не намерен покупать футболистов во время зимнего трансферного окна, сообщил директор «Реала» по международным связям Эмилио Бутрагеньо, его слова 7 января приводит Football Espana.

По мнению Бутрагеньо, в настоящее время в составе мадридского клуба много талантов и настал хороший момент для подтверждения ими мнения о том, насколько они сильны. Также директор «Реала» по международным связям напомнил, что теперешний состав команды выиграл большое количество титулов, включая три кубка лиги Чемпионов подряд.

«Это замечательные футболисты», — заключил Эмилио Бутрагеньо.

Отметим, единственным приобретенным «Реалом» в этот трансферный периода игроком стал 19-летний хавбек Браим Диас, который перешел в мадридский клуб из «Манчестер Сити» за 15 млн евро.