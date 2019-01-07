«Виннипег» разгромил «Даллас», несмотря на шайбу Радулова

Виннипег, Канада, , 11:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» разгромил клуб «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Виннипеге и закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл российский форвард «Далласа» Александр Радулов на 22-й минуте, однако на этом хоккейная удача гостей закончилась. Уже на 23-й гости шайбой Лаури счет сравняли, а затем Майерс (39-я), Конор (42-я), Морисси (57-я, в большинстве) и Литтл (60-я, в большинстве) развили и закрепили успех хозяев, отразившийся в финальном результате.

Отметим, по итогам игры «Виннипег» с 54 очкам находится на третьем месте западной конференции, «Даллас» там же на седьмом месте с 48 очками.