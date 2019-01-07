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«Реал» подаст жалобу на действия судей в матче с «Сосьедадом»

Спорт

Клуб крайне неудовлетворён работой судейской бригады

Мадрид, 7 января 2019, 10:55 — REGNUM  Мадридский футбольный клуб «Реал» крайне неудовлетворён работой судейской бригады на матче 18-го тура испанского чемпионата команды против клуба «Сосьедад», сообщает 7 января Marca.

Как пишет издание, руководство «Реала» считает, что решения, принимавшиеся на матче бригадой судей во главе с Хосе Монтера, оказали влияние на итог матча. Речь идет, в частности, о решении судей не назначать пенальти в ворота «Сосьедада» за нарушение против игрока «Реала» Винисиуса Джуниоре.

Согласно данным Marca, клубом будет направлена официальная жалоба на действия бригады арбитров в футбольную федерацию Испании.

Отметим, как ранее сообщалось, недовольство действиями арбитров в матче против «Сосьедада» выразили главный тренер и капитан «Реала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мадридский клуб «Реал» проиграл команде «Сосьедад» в матче 18-го тура испанской Примеры со счетом 2:0.

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Футбол
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