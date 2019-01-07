«Аризона» разгромила «Нью-Йорк Рейнджерс» всухую

Глендейл, США, , 10:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» разгромил всухую хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 января Сhampionat.com.

Встреча прошла в Глендейле и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл Конор Гарленд, удачно реализовавший на 8-й минуте большинство и оформивший позднее, на 27-й минуте дубль в матче. Также по шайбе на свой счет записали Марио Кемпе (10-я), Клейтон Келлер (33-я) и Алекс Гальченюк (37-я).

Также на счету Гальченюка две голевые передачи, что позволило ему стать самым результативным участником матча. Его коллега голкипер Дарси Кемпер сохранил свои ворота нераспечатанными, отразив 23 из 23 бросков.

Отметим, по итогам игры «Аризона» с 39 очками находится на 12 месте западной конференции, «Рейнджерс» с 41 очком — на 12-й строчке востока.