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Российская женская хоккейная сборная победила Швецию на МЧМ

Спорт

Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу женской сборной России

Обихиро, Япония, 7 января 2019, 10:38 — REGNUM  Российская сборная женская команда по хоккею победила шведскую национальную сборную в матче молодежного женского чемпионата мира по хоккею, проходящем в Обихиро (Япония), сообщает 7 января championat.com.

Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу женской сборной России.

В составе российской женской команды шайбами отметились Екатерина Шкалёва, оформившая в встрече хет-трик (6-я, 31-я и 45-я минуты) и Карина Ахметова с Витой Понятовской забросившие по одной шайбе на 57-й и 59-й минутах соответственно.

У шведок отличились Олссон (8-я), Люнгблом (21-я) и Боувенг (52-я).

Отметим, ранее в матче первого тура российские спортсменки уступили сборной США со счетом 2:3, также в следующем матче 9 января женская сборная России сыграет с женской сборной Канады.

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