СМИ: «Зенит» и «Бешикташ» интересуются защитником «Ромы» Карсдорпом

Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» и турецкая команда «Бешикташ» заинтересовались голландским защитником итальянского клуба «Рома» Риком Карсдорпом, сообщает 7 января журналист Сафак Малатая в своем Twitter.

Как пишет журналист, 23-летнему футболисту не хватает игрового времени в римском клубе и потому он намерен уйти из итальянской команды во время зимнего трансферного окна. Также игрок рассматривает вариант с возвращением в голландский клуб «Фейеноорд».

Рик Карсдорп был приобретен «Ромой» у «Фейеноорда» в 2017 году, сумма трансфера тогда составила 71 млн евро. При этом из-за конфликтов с тренером и по причине травм голландский защитник сыграл за «Рому» только в четырех матчах и не отметился в них результативными действиями.