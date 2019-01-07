Касаткина сохранила 10-ю позицию в рейтинге WTA, Звонарева вошла в топ-100

Москва, , 09:55 — REGNUM Российская теннисистка Даря Касаткина сохранила 10 позицию в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA), а другая российская спортсменка Вера Звонарева вошла в сотню лучших теннисисток мира в нем же. Обновленный рейтинг WTA опубликован 7 января на официальном сайте организации.

Для Звонаревой, находившейся в старой версии на 109 месте, это рост на 14 позиций. Кроме этого в рейтинге на одну позицию опустились Мария Шарапова (с 29-й на 30-ю) и Анна Блинкова (с 95-й на 96-ю). Также поднялись выше на три позиции Евгения Родина (с 71-й на 68-ю) и Анастасия Потапова (с 93-й на 90-ю). И ещё несколько российских теннисисток поднялись на одну строчку Екатерина Александрова (с 72-й на 73-ю) и Маргарита Гаспарян (с 91-й на 92-ю).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 января, Евгения Родина уступила в первом круге турнира в Хобарте (Австралия) теннисистке из Словакии Анне Шмидловой.