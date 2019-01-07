«Каролина» переиграла «Оттаву» на выезде

Оттава, , 09:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 января Sport 24.

Встреча проходила в Оттаве и закончилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

В начале матча гости забили две шайбы, однако во втором периоде усилиями обеих команд счет стал равным 4:4. Точку в матче поставил гол игрока «Каролины» Джастина Уильямса на 48-й минуте удачно реализовавшего большинство.

В составе победителей шайбами отметились Джастин Фолк (2-я минута, в большинстве), Брок Макгинн (5-я, в меньшинстве), Джейкоб Славин (27-я), Даги Хэмилтон (35-я) и Джастин Уильямс (48-я, в большинстве).

У хозяев отметились шайбами Мэтт Дюшен (23-я), Райан Дзингел (33-я, в меньшинстве), Рудольф Балцерс (40-я) и Жан-Габриэль Пажо (40-я).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам игры «Каролина» находится на десятом месте восточной конференции с 43 очками, «Оттава» там же с 35 на последней, 16-й строчке.