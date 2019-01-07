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Евгения Родина проиграла Шмидловой на теннисном турнире в Хобарте

Спорт

Российская спортсменка потерпела поражение со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6

Хобарт, Австралия, 7 января 2019, 08:38 — REGNUM  Российская теннисистка Евгения Родина уступила представительнице Словакии Анне Шмидловой в матче первого круга теннисного турнира в Хобарте (Австралия), сообщает 7 января «Матч ТВ».

Российская спортсменка потерпела поражение в трех сетах упорного противостояния со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6. Соперницы провели на корте 2 часа 32 минуты. Счету победительницы пять подач навылет, пять двойных ошибок и 9 из 12 возможных брейк-пойнтов. Родина за время матча подала навылет один раз, также пять раз ошиблась на подаче и смогла реализовать 6 из 9 возможных брейк-пойнтов.

Соперницей Анны Шмидловой во втором круге турнира в Хобарте станет победительница матча между немкой Моной Бартель и представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк.

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