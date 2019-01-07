«Вегас» переиграл «Нью-Джерси» — это его шестая победа подряд

Парадайз, США, , 08:09 — REGNUM Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» одержали волевую победу над командой «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 января Sport 24.

Встреча проходила на льду «Ти-Мобайл арены» в Парадайзе и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Матч начался для «Вегаса» неудачно — хозяева дважды (5-я и 10-я минуты) поразили из ворота. Это сделали Нико Хишир и Бен Лавджой. Однако «Вегас» проявил настоящий характер и уже на 13-й минуте Райан Ривз разрыв в счете сократил до минимума, на 32-й Брайан Макнэбб счет сравнял, а на 37-й Макс Пасиоретти вывел свой клуб вперед и этот счет и стал итоговым.

Отметим это шестая подряд победа «Вегаса», по её итогам клуб с 54 очками поднялся на вторую строчку западной конференции. «Нью-Джерси» с 19 на тринадцатом месте востока.