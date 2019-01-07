СМИ: «Краснодар» подписал бывшего полузащитника лондонского «Арсенала»

Краснодар, , 08:07 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» согласовал условия траснфера полузащитника шведской команды АИК Кристоффера Олссона, сообщает 7 января Expressen.

По данным источника, сумма сделки составит 5 млн евро. Так сообщается, что сам 23-летний шведский хавбек уже побывал в России, где прошел медицинское обследование и согласовал условия подписания долгосрочного контракта. На этой неделе нужно ожидать от краснодарского клуба официального о состоявшемся трансфере.

Отметим, свою карьеру игрока Олссон начинал в лондонском «Арсенале», в составе которого он сыграл один матч. За АИК футболист сыграл в 76 матчах и отметился в них 9 мячами и 14 результативными передачами.