Понедельник, 7 Января 2019 года
08:08:05 МСК

СМИ: «Краснодар» подписал бывшего полузащитника лондонского «Арсенала»

Спорт

По данным источника, сумма сделки составит 5 млн евро

Краснодар, 7 января 2019, 08:07 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» согласовал условия траснфера полузащитника шведской команды АИК Кристоффера Олссона, сообщает 7 января Expressen.

По данным источника, сумма сделки составит 5 млн евро. Так сообщается, что сам 23-летний шведский хавбек уже побывал в России, где прошел медицинское обследование и согласовал условия подписания долгосрочного контракта. На этой неделе нужно ожидать от краснодарского клуба официального о состоявшемся трансфере.

Отметим, свою карьеру игрока Олссон начинал в лондонском «Арсенале», в составе которого он сыграл один матч. За АИК футболист сыграл в 76 матчах и отметился в них 9 мячами и 14 результативными передачами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить