Агент Уэйна Руни: игрок был дезориентирован из-за снотворного и алкоголя

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Представитель английского футболиста Уэйна Руни Пол Стретфорд рассказал из-за чего его клиент был задержан в аэропорту Вашингтона в декабре прошлого года, его слова приводит 7 января The Washington Post.

По словам Стретфорда, возвращавшийся из поездки с рекламными целями из Саудовской Аравии в США, принял «прописанное ему количество снотворных таблеток» и запил все это небольшим количеством алкоголя. В результате по прибытии в Вашингтон Руни был дезориентирован, что и стало причиной его неадекватного поведения, из-за которого его арестовала полиция.

«Вопрос исчерпан», — заявил агент Руни и добавил, что его клиент попросил его официально заявить о том, что он признателен всем причастным к его задержанию за то как с ним обращались.

Отметим, как ранее стало известно, в декабре 33-летний футболист был задержан в вашингтонском аэропорту имени Даллеса за нецензурную брань и неподобающее поведение в пьяном виде.

Напомним, Уэйн Руни бывший капитан сборной Англии по футболу и экс-нападающий лондонского клуба «Челси». Настоящее время играет в клубе американской лиги MLS «Ди Си Юнайтед».