«Вашингтон» победил «Детройт» с помощью Овечкина и Кузнецова

Детройт, США, , 07:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над хоккеистами «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 января «Матч ТВ».

Встреча проходила в Детройте и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Борьба в матче шла практически на равных. Счет в игре был открыт на 7-й минуте нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном, затем на 15-й минуте хозяева выровняли утраченное равновесие голом Энтони Манта.

Далее, после гола игрока «Детройта» Филипа Гронека на 27-й минуте, в счете повели хозяева и, хотя это минимальным преимуществом в счете сохранилось до конца второго периода, гостей это не обескуражило. На 47-й минуте Трэвис Бойд счет в матче в очередной раз сравнял, а на 57-й, когда уже казалось, что встреча перейдет в овертайм, Михал Кемпны поставил точку в матче и принес «Вашингтону» победу.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал в матче две результативные передачи, также одна результативная передача на счету капитана столичного американского клуба — Александра Овечкина.

Отметим, по итогам игры «Вашингтон» с 54 очками находится на третьей позиции восточной конференции НХЛ, «Детройт» там же с 39 очками — на 14-й строчке.