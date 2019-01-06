«Реал» в очередной раз потерпел фиаско в матче с аутсайдером чемпионата

Мадрид, , 22:20 — REGNUM 6 января между коллективами «Реал» (Мадрид) и «Реал Сосьедад» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось поражением «королевского клуба».

Первый мяч в дебюте матча ударом с пенальти забил бразильский форвард Виллиан Жозе — 0:1. На 83-й минуте Рубен Пардо удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Жозе — 0:2.

Статистика матча («Реал"/"Реал Сосьедад»)

Удары 21/8

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 10/12

Поданные угловые 9/4

«Реал» (Мадрид) с 30-ю очками остался на 5-й позиции. «Реал Сосьедад» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Жуниор, Бензема.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Элустондо, Льоренте, Муньос, Илльяраменди, Мерино, Сурутуса, Янузай, Оярасабаль, Жозе.

Бригада арбитров: Хосе Мунуэра Монтеро.

Желтые карточки: Жозе — 36, Васкес — 40, Марсело — 52, Модрич — 75, Иско — 88.

Красные карточки: Васкес — 61.

Голы: Жозе (пен) 3 — 0:1, Пардо 83 — 0:2.