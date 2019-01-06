«Матрасники» и «Севилья» разделили очки

Мадрид, , 20:06 — REGNUM 6 января между коллективами «Севилья» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

На 37-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер отличился забитым мячом, замкнув передачу Даниэла Каррису — 1:0. Через 8 минут лидер сборной Франции Антуан Гризманн вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Севилья"/"Атлетико»)

Удары 14/11

Удары в створ ворот 6/6

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 13/10

Поданные угловые 4/3

«Атлетико» (Мадрид) набрал 35 очков и остался на 2-й позиции. «Севилья» с 33-мя баллами укрепилась на 3-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Каррису, Ньяньон, Меса, Банега, Сарабия, Эскудеро, Бен-Йеддер, Силва.

«Атлетико»: Облак, Годин, Сауль, Савич, Хуанфран, Партей, Коке, Родриго, Лемар, Гризманн, Корреа.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Желтые карточки: Корреа — 14, Навас — 46, Сарабия — 47, Сауль — 49, Гризманн — 54, Банега — 72, Родриго — 77, Годин — 78, Партей — 90+2, Силва — 90+2, Савич — 90+2.

Голы: Бен-Йеддер 37 — 1:0, Гризманн 45 — 1:1.