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Дублю Фергюсона помогли «Миллуолу» выбить «Халл Сити» из Кубка Англии

Спорт

В дебюте второго тайма испанский центральный полузащитник Йон Тораль открыл счет, замкнув передачу Нуха Дико – 0:1. Через 30 минут Шейну Фергюсону удалось сравнять счет – 1:1. В следующей же атаке Фергюсон оформил дубль и принес своей команде волевую победу – 2:1

Дублю Фергюсона помогли «Миллуолу» выбить «Халл Сити» из Кубка Англии
joshjdss
Шейн Фергюсон

Лондон, 6 января 2019, 18:57 — REGNUM  6 января между коллективами «Миллуол» и «Халл Сити» на стадионе «Ден» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:1.

В дебюте второго тайма испанский центральный полузащитник Йон Тораль открыл счет, замкнув передачу Нуха Дико — 0:1. Через 30 минут Шейну Фергюсону удалось сравнять счет — 1:1. В следующей же атаке Фергюсон оформил дубль и принес своей команде волевую победу — 2:1.

Статистика матча («Миллуол"/"Халл Сити»)

Удары 10/6

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 50%/50%

Нарушения правил 8/11

Поданные угловые 8/5

Стартовые составы команд на матч:

«Миллуол»: Арчер, Купер, Ромео, Пирс, Уоллас, Уоллес, Таникайфф, Скалак, Леонард, Элиотт, О’Брайан.

«Халл Сити»: Лонг, Лихай, Мазух, Кейн, МакКензи, Стюарт, Тораль, Милинкович, Батти, Дико, Мартин.

Главный арбитр матча: Энди Вуулмер.

Желтые карточки: Мазух — 84, Батти — 90+4.

Голы: Тораль 52 — 0:1, Фергюсон 82 — 1:1, Фергюсон 86 — 2:1.

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Футбол
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