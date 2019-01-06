«КПР» выбил «Лидс» из розыгрыша Кубка Англии

Лондон, , 18:56 — REGNUM 6 января между коллективами «КПР» и «Лидс» на стадионе «Лофтус» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:1.

На экваторе первого тайма Арамиде Отех открыл счет ударом с пенальти — 1:0. Через 2 минуты финский защитник Аапо Халме вернул равновесие на табло — 1:1. На 75-й минуте Джейк Бидвелл принес «КПР» победу — 2:1.

Статистика матча («КПР"/"Лидс»)

Удары 16/9

Удары в створ ворот 10/7

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 14/11

Поданные угловые 11/9

Стартовые составы команд на матч:

«КПР»: Инграм, Фурлонг, Бидвелл, Холл, Какай, Кузиснс, Эзе, Скоуэн, Осайи-Сэмюэл, Фримен, Отех.

«Лидс»: Пикок-Фаррел, Эйлинг, Дэвис, Халме, Форшоу, Харрисон, Бейкер, Шакелтон, Алиовски, Робертс, Кларк.

Главный арбитр матча: Джефф Элтигам.

Желтые карточки: Халме — 20, Фурлонг — 73, Алиовски — 85, Бейкер — 88.

Голы: Отех (пен) 23 — 1:0, Халме 25 — 1:1, Бидвелл 75 — 2:1.