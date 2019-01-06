«Фулхэм» упустил победу над «Олдемом» во втором тайме

Лондон, , 18:55 — REGNUM 6 января между коллективами «Фулхэм» и «Олдем» на стадионе «Крейвен Коттедж» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей.

На 52-й минуте опытный бельгийский латераль Денис Одои открыл счет после передачи Флойда Айите — 1:0. Через 24 минуты Сэм Старридж реализовал пенальти — 1:1. В конце матча Каллум Ланг впервые вывел «Олдем» вперед — 1:2.

Статистика матча («Фулхэм"/"Олдем»)

Удары 18/7

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 12/6

Поданные угловые 9/6

Стартовые составы команд на матч:

«Фулхэм»: Беттинелли, Одои, Чемберс, Рим, Ле Маршан, Кебано, Кэрни, Сери, Сиссе, Айите, Виьетто.

«Олдем»: Иверсен, Эдмундсон, Кларк, Хаймер, Лайден, Миссилу, Брангер, Мауче, О’Грэди, Ланг, Непомукено.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Кебано — 38, Одои — 62, Миссилу — 82, Какай — 90+2.

Не забитые пенальти: Митрович — 85.

Голы: Одои 52 — 1:0, Старридж (пен) 76 — 1:1, Ланг 88 — 1:2.