«Уотфорд» одержал уверенную победу над «Уокингом»

Лондон, , 18:53 — REGNUM 6 января между коллективами «Уокинг» и «Уотфорд» на стадионе «Лайтуэйт Коммьюнити Стэдиум» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:2.

На 13-й минуте матча забил молодой центральный опорный полузащитник Уилл Хьюз после передачи Адама Масины — 0:1. Трой Дини на 75-й минуте удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча («Уокинг"/"Уотфорд»)

Удары 4/20

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 30%/70%

Нарушения правил 11/12

Поданные угловые 1/9

Стартовые составы команд на матч:

«Уокинг»: Росс, Кейси, Кук, Герринг, Тейлор, Коллер, Эдсер, Жоллей, Хинди, Луэр, Лоза.

«Уотфорд»: Гомес, Янмаат, Бритос, Масина, Вильмот, Чалоба, Клеверли, Хьюз, Куина, Саксесс, Пеньянаранда.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Желтые карточки: Саксесс — 14, Герринг — 29.

Голы: Хьюз 13 — 0:1, Дини 75 — 0:2.