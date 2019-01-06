«Уотфорд» одержал уверенную победу над «Уокингом»

Лондон, 6 января 2019, 18:53 — REGNUM 6 января между коллективами «Уокинг» и «Уотфорд» на стадионе «Лайтуэйт Коммьюнити Стэдиум» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:2.
На 13-й минуте матча забил молодой центральный опорный полузащитник Уилл Хьюз после передачи Адама Масины — 0:1. Трой Дини на 75-й минуте удвоил преимущество гостей — 0:2.
Статистика матча («Уокинг"/"Уотфорд»)
Удары 4/20
Удары в створ ворот 2/5
Процент владения мячом 30%/70%
Нарушения правил 11/12
Поданные угловые 1/9
Стартовые составы команд на матч:
«Уокинг»: Росс, Кейси, Кук, Герринг, Тейлор, Коллер, Эдсер, Жоллей, Хинди, Луэр, Лоза.
«Уотфорд»: Гомес, Янмаат, Бритос, Масина, Вильмот, Чалоба, Клеверли, Хьюз, Куина, Саксесс, Пеньянаранда.
Главный арбитр матча: Грэм Скотт.
Желтые карточки: Саксесс — 14, Герринг — 29.
Голы: Хьюз 13 — 0:1, Дини 75 — 0:2.