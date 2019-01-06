«Монако» одержал минимальную победу над «Кане-ан-Руссиойоном» Спорт В дебюте матча молодой вингер Мусса Силла открыл счет первым ударом в створ – 0:1 Париж, , 18:09 — REGNUM 6 января между коллективами «Кане-ан-Руссийон» и «Монако» на стадионе «Стад Гилберт Брутус» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой «монегасков». В дебюте матча молодой вингер Мусса Силла открыл счет первым ударом в створ — 0:1. Статистика матча («Кане-ан-Руссийон"/"Монако») Удары 6/7 Удары в створ ворот 2/3 Процент владения мячом 47%/53% Стартовые составы команд на матч: «Кане-ан-Руссийон»: Ферри, Махон, Ба, Целина, Вье, Карбоне, Кастаинг, Либохи, Пиотон, Белханж, Мансуй. «Монако»: Бадиашиле, Баррека, Жемерсон, Серрано, Гомеш, Силла, Диоп, Грандсир, Бианконе, Налдо, Фаивр. Желтые карточки: Бьянконе — 15, Баррека — 44, Серрано — 45, Ба — 81. Красные карточки: Лопи — 18. Голы: Силла 2 — 0:1.

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