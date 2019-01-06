«Реймс» без проблем одолел «Ланс»

Париж, , 18:08 — REGNUM 6 января между коллективами «Реймс» и «Ланс» на стадионе «Огюст Делон» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой команды из Лиги 1.

На 32-й минуте Реми Уден открыл счет — 1:0. Через 4 минуты 21-летний французский атакующий полузащитник Матье Кафаро удвоил преимущество ударом с пенальти — 2:0.

Статистика матча («Реймс"/"Ланс»)

Удары 7/10

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 49%/51%

Поданные угловые 6/8

Стартовые составы команд на матч:

«Реймс»: Менди, Энгельс, Фоке, Абдельхамид, Мбемба, Шавалерен, Дингоме, Кафаро, Оджо, Уден, Н’Кломанде.

«Ланс»: Лека, Айдара, Ба, Меслуб, Кье, Сагнан, Кентозе, Жин-Тахрат, Беллегарде, Гомис, Чуилар.

Желтые карточки: Оджо — 22.

Голы: Уден 32 — 1:0, Кафаро (пен) 36 — 2:0.