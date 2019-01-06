«Андрезье» одержал сенсационную победу над «Марселью»

Париж, , 18:07 — REGNUM 6 января между коллективами «Андрезье» и «Марсель» на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев.

Первый мяч на 17-й минуте забил молодой французский защитник Брайан-Кловис Нгвабийе — 1:0. В конце матча Флориан Мила удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Андрезье"/"Марсель»)

Удары 7/25

Удары в створ ворот 4/10

Процент владения мячом 22%/78%

Нарушения правил 6/13

Поданные угловые 2/6

Стартовые составы команд на матч:

«Андрезье»: Маркут, Вачерон, Барге, Макиесе, Нгвабийе, Фелдер, Джабур, Перейра, Леонил, Кабезас, Десмартин.

«Марсель»: Манданда, Амави, Чалета-Цар, Сарр, Густаво, Сансон, Окампос, Пайе, Товен, Роландо, Жермен.

Желтые карточки: Густаво — 36, Чалета-Цар — 43, Амави — 66, Мила — 84.

Голы: Нгвабийе 17 — 1:0, Мила 83 — 2:0.