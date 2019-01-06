«Андрезье» одержал сенсационную победу над «Марселью»

Париж, 6 января 2019, 18:07 — REGNUM 6 января между коллективами «Андрезье» и «Марсель» на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев.
Первый мяч на 17-й минуте забил молодой французский защитник Брайан-Кловис Нгвабийе — 1:0. В конце матча Флориан Мила удвоил преимущество хозяев — 2:0.
Статистика матча («Андрезье"/"Марсель»)
Удары 7/25
Удары в створ ворот 4/10
Процент владения мячом 22%/78%
Нарушения правил 6/13
Поданные угловые 2/6
Стартовые составы команд на матч:
«Андрезье»: Маркут, Вачерон, Барге, Макиесе, Нгвабийе, Фелдер, Джабур, Перейра, Леонил, Кабезас, Десмартин.
«Марсель»: Манданда, Амави, Чалета-Цар, Сарр, Густаво, Сансон, Окампос, Пайе, Товен, Роландо, Жермен.
Желтые карточки: Густаво — 36, Чалета-Цар — 43, Амави — 66, Мила — 84.
Голы: Нгвабийе 17 — 1:0, Мила 83 — 2:0.