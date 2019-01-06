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СК начал проверку обстоятельств гибели подростка на батуте в Тюмени

Спорт

Устанавливается причина гибели несовершеннолетней

Тюмень, 6 января 2019, 17:57 — REGNUM  Начата доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетней девушки в одном из торгово-развлекательных центров в Тюмени. Об этом 6 января сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.

По предварительной информации, 5 января, во время прыжков на батуте 17-летняя девушка получила травму, несовместимую с жизнью и скончалась на месте.

Точная причина гибели девушки устанавливается.

Проверяются все обстоятельства произошедшей трагедии. Ход проверки взят под личный контроль руководтством СУ СК РФ по региону. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что дети часто получают травмы, играя на батутах в различных развлекательных заведениях в России. Так, например, ранее ИА REGNUM сообщало о пятилетней девочке,получившей перелом позвоночника во время прыжков на батуте в торгово-развлекательном центре в Астрахани. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте

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