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«Эйбар» и «Вильярреал» голов не забили

Спорт

«Эйбар» набрал 22 очка и укрепился на 12-й позиции. «Вильярреал» с 17-ю баллами временно поднялся на 17-е место

Мадрид, 6 января 2019, 16:08 — REGNUM  6 января между коллективами «Эйбар» и «Вильярреал» на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Статистика матча («Эйбар"/"Вильярреал»)

Удары 21/8

Удары в створ ворот 7/5

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 12/15

Поданные угловые 13/1

«Эйбар» набрал 22 очка и укрепился на 12-й позиции. «Вильярреал» с 17-ю баллами временно поднялся на 17-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Эйбар»: Риесго, Рамис, Хименес, Вальдес, Арбилья, Орельяна, Диоп, Кукурелья, Хордан, Энрик, Диас.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Мори, Руис, Педраса, Касерес, Форналс, Фуэго, Касорла, Чуквуэзе, Морено.

Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.

Желтые карточки: Мори — 58, Фуэго — 69.

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