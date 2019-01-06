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Лыжник Сундбю: «Русские выступают каждый сам за себя»

Спорт

По его мнению, внутри российской лыжной сборной есть три конкурирующие между собой группы

Лыжник Сундбю: «Русские выступают каждый сам за себя»
Frankie Fouganthin
Сергей Устюгов (второй справа)

Париж, 6 января 2019, 15:20 — REGNUM  Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю заявил о том, что у российских лыжников нет общей командной тактики, комментируя старт масс-гонки «Тур де Ски», его слова приводит 6 января TV2.

«Русские выступают каждый сам за себя. Для них это исключительно индивидуальный вид спорта», — заявил Сундбю и добавил, что, по его мнению, внутри российской лыжной сборной есть три конкурирующие между собой группы, а потому нет командной тактики и это было видно в тот момент, когда Сергей Устюгов стал на дистанции сдавать.

Также норвежский лыжник отметил, что, как он считает, у лыжников российской сборной нет координации между различными тренировочными группами.

«Иногда казалось, что бедный Устюгов вообще боролся за победу в одиночку», — заключил Мартин Йонсруд Сундбю.

Отметим, ранее другой норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд назвал российских спортсменов «тупыми как пробка» за тактику российской команды на масс-гонке «Тур де Ски». Позже лыжник Холунд извинился за грубые слова в отношении российских спортсменов.

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