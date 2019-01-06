Легкоатлет Кристиан Тейлор пропустит зимний сезон

Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Американский легкоатлет Кристиан Тейлор, являющийся двукратным олимпийским чемпионом по тройному прыжку, пропустит нынешний зимний легкоатлетический сезон, сообщает 6 января агентство France Presse.

По данным агентства, 28-летний спортсмен объясняет такое свое решение тем, что он хочет лучше подготовиться к летнему сезону легкоатлетических соревнований.

Отметим, Кристиан Тейлор пропускает зимние легкоатлетические сезоны с 2012 года.

Напомним, спортсмен Кристиан Тейлор является чемпионом мира в тройном прыжке 2011,2015 и 2017 годов. Кроме этого он занимается бегом на 400 метров и является чемпионом мира 2014 года в эстафете 4×400 м.