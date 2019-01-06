Альба может перейти из «Барселоны» в «Ювентус» — СМИ

Барселона, Испания, , 14:40 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» намерен получить в свой состав бразильского защитника команды «Барселона» Жорди Альбе, сообщает 6 января Tuttosport.

Как утверждает источник, туринский клуб намерен попытаться использовать в своих интересах зашедшую в тупик ситуацию с переговорами между футболистом и руководством его текущего клуба по поводу заключения нового соглашения.

Отмечается, что 27-летним бразильцем, контракт которого с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года, интересуются также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Альбе сыграл в 22 матчах в составе «Барселоны», в которых отметился 2 мячами и семью голевыми передачами.